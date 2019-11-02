В Башкирии трое детей провалились под лёд

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В башкирском селе Байгильдино Нуримановского района трое детей на озере провалились под лёд, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
В Башкирии трое детей провалились под лёд
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«По прибытии установлено, что все трое детей вытащены из воды отцом. Детям оказана первая помощь. Двое из них — трёх и пяти лет — доставлены в больницу. К сожалению, ребёнка семи лет спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место инцидента были оперативно направлены сотрудники ведомства, медицинские работники, полицейские и представители администрации.

На данный момент с родителями детей работает психолог.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе мужчина и двое маленьких детей погибли, провалившись под лёд во время смены пастбища оленей. 

В апреле Следственным комитетом было возбуждено дело из-за гибели в Омске двух провалившихся под лёд детей.

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