СК возбудил дело из-за гибели в Омске двух провалившихся под лёд детей
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Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности».
Согласно предварительным данным СК, группа подростков в Омске гуляла по льду искусственно вырытого котлована в коттеджном посёлке.
«Двое из них провалились под лёд. Девочку спас проходивший мужчина, а 14-летний мальчик пытался вытащить 8-летнего, но не смог, и они утонули», — указано в сообщении.
На месте ЧП работает следственная группа.
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