СК возбудил дело из-за гибели в Омске двух провалившихся под лёд детей

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей, провалившихся под лёд искусственного водоёма в Омске. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Омской области.

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Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности». Согласно предварительным данным СК, группа подростков в Омске гуляла по льду искусственно вырытого котлована в коттеджном посёлке. «Двое из них провалились под лёд. Девочку спас проходивший мужчина, а 14-летний мальчик пытался вытащить 8-летнего, но не смог, и они утонули», — указано в сообщении. На месте ЧП работает следственная группа. Ранее в Сахалинской области троих рыбаков спасли со льдины.