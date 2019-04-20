СК возбудил дело из-за гибели в Омске двух провалившихся под лёд детей

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей, провалившихся под лёд искусственного водоёма в Омске. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Омской области.
СК возбудил дело из-за гибели в Омске двух провалившихся под лёд детей
  • © Следственный комитет РФ

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности». 

Согласно предварительным данным СК, группа подростков в Омске гуляла по льду искусственно вырытого котлована в коттеджном посёлке.

«Двое из них провалились под лёд. Девочку спас проходивший мужчина, а 14-летний мальчик пытался вытащить 8-летнего, но не смог, и они утонули», — указано в сообщении.

На месте ЧП работает следственная группа.

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