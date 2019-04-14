В Сахалинской области трёх моряков спасли с льдины

В Сахалинской области спасатели пришли на помощь троим рыбакам, оказавшимся на оторвавшейся льдине в трёх километрах от берега. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Спасательная операция закончилась. С применением судна на воздушной подушке «Хивус» было перевезено три рыбака—любителя», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошёл в заливе Мордвинова Корсаковского района.

Льдина, на которой находились рыбаки, оторвалась от основного ледяного поля на 200 метров.

В спасательной операции были задействованы четыре человека личного состава МЧС и одна единица техники.

В МЧС предостерегли граждан от выхода на лёд в условиях его интенсивного разрушения под влиянием ветра и высоких температур.

В конце марта в Петербурге спасли 89 рыбаков со льда Финского залива.