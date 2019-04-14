В Сахалинской области трёх моряков спасли с льдины
«Спасательная операция закончилась. С применением судна на воздушной подушке «Хивус» было перевезено три рыбака—любителя», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.
Отмечается, что инцидент произошёл в заливе Мордвинова Корсаковского района.
Льдина, на которой находились рыбаки, оторвалась от основного ледяного поля на 200 метров.
В спасательной операции были задействованы четыре человека личного состава МЧС и одна единица техники.
В МЧС предостерегли граждан от выхода на лёд в условиях его интенсивного разрушения под влиянием ветра и высоких температур.
В конце марта в Петербурге спасли 89 рыбаков со льда Финского залива.