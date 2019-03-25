В Подмосковье начали работу по профилактике несчастных случаев на льду
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На 25 марта ледяной покров сохраняется на большинстве водоёмов, но в связи с температурой воздуха выше 0 °C практически повсеместно появляются трещины и промоины.
По данным ГУ МЧС России по региону, лёд уже сошёл на некоторых участках Оки и Москвы-реки. На крупных водохранилищах лёд сохраняется, но его толщина на значительной части акватории не может выдержать вес человека.
Спасательные подразделения усилили профилактическую работу. В первую очередь разъяснительные мероприятия проводят с рыбаками.
«В состав группировки, обеспечивающей безопасность на льду водоёмов Подмосковья, входят более 700 сотрудников ГУ МЧС России по Московской области и Мособлпожспаса, задействовано 110 плавсредств и других единиц спецтехники», — рассказал Пестов.
По его словам, к патрулированию также привлекают волонтёров, сотрудников полиции и органов местного самоуправления.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в ГУ МЧС по Кировской области рассказали о находящихся в зоне риска подтопления районах.