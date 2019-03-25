В Подмосковье начали работу по профилактике несчастных случаев на льду

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В Московской области начали работу по профилактике несчастных случаев на льду, сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Дмитрия Пестова.
В Подмосковье начали работу по профилактике несчастных случаев на льду
  • © pixabay.com

На 25 марта ледяной покров сохраняется на большинстве водоёмов, но в связи с температурой воздуха выше 0 °C практически повсеместно появляются трещины и промоины.

По данным ГУ МЧС России по региону, лёд уже сошёл на некоторых участках Оки и Москвы-реки. На крупных водохранилищах лёд сохраняется, но его толщина на значительной части акватории не может выдержать вес человека.

Спасательные подразделения усилили профилактическую работу. В первую очередь разъяснительные мероприятия проводят с рыбаками.

«В состав группировки, обеспечивающей безопасность на льду водоёмов Подмосковья, входят более 700 сотрудников ГУ МЧС России по Московской области и Мособлпожспаса, задействовано 110 плавсредств и других единиц спецтехники», — рассказал Пестов.

По его словам, к патрулированию также привлекают волонтёров, сотрудников полиции и органов местного самоуправления.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в ГУ МЧС по Кировской области рассказали о находящихся в зоне риска подтопления районах.

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