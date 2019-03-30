В Петербурге спасли почти 90 рыбаков со льда Финского залива

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Спасательные службы Санкт-Петербурга доставили на берег 89 рыбаков, оказавшихся в опасном положении на льду Финского залива. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.
В Петербурге спасли почти 90 рыбаков со льда Финского залива
  • РИА Новости

«Несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива. К ним на помощь были отправлены судна на воздушной подушке, которые благополучно доставили на берег 89 рыбаков», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как уточнили в МЧС, погодные условия в городе способствуют «интенсивному разрушению ледового покрова», поэтому спасатели не рекомендуют выходить на лёд водоёмов.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Дмитрия Пестова передавал, что спасательные подразделения Московской области усилили профилактическую работу с гражданами в целях предотвращения несчастных случаев на льду.

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