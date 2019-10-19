На Ямале двое детей провалились под лёд и погибли
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.
«В следственные органы... поступило сообщение о том, что 19 октября в Ямальском районе, в 110 км от села Мыс Каменный, во время каслания стада оленей местный житель при пересечении озера Тэтато, находясь на нартах вместе с двумя малолетними детьми... провалился под лёд», — указывается в заявлении.
Отмечается, что тела погибших извлекли из воды местные жители. По предварительным сведениям, возраст детей — 4 года и 5 лет.
Следователи начали проверку в связи с данным происшествием.
В апреле СК возбудил дело из-за гибели в Омске двух провалившихся под лёд детей.