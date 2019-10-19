На Ямале двое детей провалились под лёд и погибли

В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина и двое маленьких детей погибли, провалившись под лёд во время смены пастбища оленей.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

«В следственные органы... поступило сообщение о том, что 19 октября в Ямальском районе, в 110 км от села Мыс Каменный, во время каслания стада оленей местный житель при пересечении озера Тэтато, находясь на нартах вместе с двумя малолетними детьми... провалился под лёд», — указывается в заявлении.

Отмечается, что тела погибших извлекли из воды местные жители. По предварительным сведениям, возраст детей — 4 года и 5 лет.

Следователи начали проверку в связи с данным происшествием.

В апреле СК возбудил дело из-за гибели в Омске двух провалившихся под лёд детей.