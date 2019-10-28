Законным представителем избитой девочки из Ингушетии стала её мать
«Временная опека над Аишей снята с регионального уполномоченного, и её законным представителем является мама», — цитирует её РИА Новости.
Кузнецова рассказала, что на прошлой неделе посещала девочку в больнице и отметила улучшение её состояния.
«Она стала ещё активнее, подвижнее, идёт на поправку. Но самое главное — она очень скучает по маме и ждёт её каждый день», — сказала детский омбудсмен.
Она также выразила надежду, что матери Аиши удастся в скором времени приехать к девочке.
В сентябре суд приостановил рассмотрение дела о лишении родительских прав матери девочки из Ингушетии из-за отсутствия доказательств.
В июле девочку с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу Ингушетии, было возбуждено уголовное дело. По подозрению в избиении ребёнка арестовали её тётю.
В августе в НИИ имени Рошаля в Москве Аише провели ампутацию омертвевшей части правой руки.