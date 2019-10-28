Законным представителем избитой девочки из Ингушетии стала её мать

Законным представителем семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую, предположительно, избила тётя, вместо ингушского омбудсмена Заремы Чахкиевой стала мать девочки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

«Временная опека над Аишей снята с регионального уполномоченного, и её законным представителем является мама», — цитирует её РИА Новости.

Кузнецова рассказала, что на прошлой неделе посещала девочку в больнице и отметила улучшение её состояния.

«Она стала ещё активнее, подвижнее, идёт на поправку. Но самое главное — она очень скучает по маме и ждёт её каждый день», — сказала детский омбудсмен.

Она также выразила надежду, что матери Аиши удастся в скором времени приехать к девочке.

В сентябре суд приостановил рассмотрение дела о лишении родительских прав матери девочки из Ингушетии из-за отсутствия доказательств.

В июле девочку с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу Ингушетии, было возбуждено уголовное дело. По подозрению в избиении ребёнка арестовали её тётю.

В августе в НИИ имени Рошаля в Москве Аише провели ампутацию омертвевшей части правой руки.