Суд не стал лишать родительских прав маму избитой в Ингушетии девочки

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила о приостановлении дела о лишении родительских прав мамы Аиши Ажиговой, которую избила тётя в Ингушетии.

«Суд приостановил рассмотрение дела о лишении Лидии родительских прав из-за отсутствия достаточных доказательств, у следователей к маме вопросов нет», — сообщила детский омбудсмен в Instagram.

Ребёнок был доставлен в больницу Ингушетии 4 июля со множественными телесными повреждениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. По подозрению в совершении преступления арестована тётя потерпевшей.

7 августа в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля девочке провели ампутацию омертвевшей части правой руки, включая кисть и предплечье.

Ранее сообщалось, что Аиша впервые встретилась с мамой.

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