Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что врачи удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке.

«Сегодня прошёл первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье», — приводит сообщение ТАСС.

4 июля ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии со множеством травм, в частности с ожогами, порезами и укусами.

Впоследствии семилетнюю девочку доставили в Москву.

6 июля по подозрению в совершении преступления была арестована тётя потерпевшей.