Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки
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«Сегодня прошёл первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье», — приводит сообщение ТАСС.
4 июля ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии со множеством травм, в частности с ожогами, порезами и укусами.
Впоследствии семилетнюю девочку доставили в Москву.
6 июля по подозрению в совершении преступления была арестована тётя потерпевшей.