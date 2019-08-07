Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

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В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что врачи удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке.
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки
  • © Фото из личного архива

«Сегодня прошёл первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье», — приводит сообщение ТАСС.

4 июля ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии со множеством травм, в частности с ожогами, порезами и укусами.

Впоследствии семилетнюю девочку доставили в Москву.

6 июля по подозрению в совершении преступления была арестована тётя потерпевшей.

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