Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

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Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
  • © пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

«Момент встречи мамы и девочки не передать словами», — цитирует пресс-служба омбудсмена.

Отмечается, что девочка была очень рада видеть мать, обнимала её и просила, чтобы она больше никуда не уходила.

Ребёнок был доставлен в больницу Ингушетии 4 июля со множественными телесными повреждениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. По подозрению в совершении преступления арестована тётя потерпевшей.

7 августа в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля девочке провели ампутацию омертвевшей части правой руки, включая кисть и предплечье.

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