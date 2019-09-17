Кузнецова не исключила встречи избитой в Ингушетии девочки с матерью
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- РИА Новости
16 сентября Кузнецова навестила пострадавшую в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Она отметила, что девочка скучает по матери.
«Мы на связи со Следственным комитетом, и нам известно, что в отношении матери не возбуждено уголовное дело, она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой», — уточнила омбудсмен.
Ажигова идёт на поправку. Вместе с тем, по словам Кузнецовой, выписывать девочку ещё рано.
Она была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля со множественными телесными повреждениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. По подозрению в совершении преступления арестована тётя потерпевшей.
7 августа в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля девочке провели ампутацию омертвевшей части правой руки, включая кисть и предплечье.
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