Кузнецова не исключила встречи избитой в Ингушетии девочки с матерью

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова допустила организацию встречи избитой в Ингушетии Аиши Ажиговой с матерью. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт пресс-службы детского омбудсмена.

16 сентября Кузнецова навестила пострадавшую в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Она отметила, что девочка скучает по матери.

«Мы на связи со Следственным комитетом, и нам известно, что в отношении матери не возбуждено уголовное дело, она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой», — уточнила омбудсмен.

Ажигова идёт на поправку. Вместе с тем, по словам Кузнецовой, выписывать девочку ещё рано.

Она была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля со множественными телесными повреждениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. По подозрению в совершении преступления арестована тётя потерпевшей.

7 августа в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля девочке провели ампутацию омертвевшей части правой руки, включая кисть и предплечье.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об истязании приёмных детей.