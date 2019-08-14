Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь

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Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
  • РИА Новости

«Мать девочки с адвокатом приехала ко мне, сказала, что хочет забрать девочку, при этом потребовала оплатить им билеты в Москву», — цитирует Чахкиеву РИА Новости.

Омбудсмен подчеркнула, что не намерена выполнять требование женщины.

«Если бы она в самом начале, когда это всё произошло, обратилась, сказала: «Вот, я мать. Ребёнка у меня забрали насильно» — был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?» — пояснила она.

Чахкиева также рассказала, что мать девочки и её адвокат стали угрожать ей, поэтому их общение закончилось.

Ранее врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля ампутировали девочке из Ингушетии омертвевшую часть правой руки, включая кисть и предплечье.

5 августа стало известно, что Зарема Чахкиева стала временным законным представителем Аиши Ажиговой.

Девочка была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля со множественными телесными повреждениями. Следственный комитет расследует по данному факту уголовное дело. 

Подробности — в материале RT.

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