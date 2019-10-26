В Астрахани в результате ДТП с маршруткой пострадали 11 человек

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В Трусовском районе Астрахани в результате столкновения автомобиля с маршруткой пострадали 11 человек, четверо из них — дети. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
В Астрахани в результате ДТП с маршруткой пострадали 11 человек
  • РИА Новости

«26 октября в 13:50 поступило сообщение о столкновении двух автотранспортных средств, Mitsubishi Galant и микроавтобуса «Газель», который следовал по маршруту № 32с по улице Дзержинского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что десять человек госпитализированы, один из пострадавших от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших в результате опрокидывания автобуса с рабочими в городе Киселёвске Кемеровской области.

20 октября при столкновения маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек.

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