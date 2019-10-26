В Кемеровской области перевернулся автобус с рабочими

В результате опрокидывания автобуса с рабочими в городе Киселёвске Кемеровской области в субботу, 26 октября, пострадали десять человек.

«Автобус с рабочими перевернулся в районе поворота на посёлок Севск. На место направлены три бригады скорой помощи. Пострадали десять человек», — сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

Отмечается, что в настоящее время госпитализируют семь пострадавших при ДТП женщин, а также мужчину — водителя транспортного средства.

Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного Центра медицины катастроф, перевернувшийся автобус с рабочими был вахтовым.

«Киселёвск. Перевернулась вахтовка с рабочими, есть пострадавшие, точное количество пока неизвестно, на место направлены три бригады скорой помощи», — заявили в центре.

Ранее в результате столкновения маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек.

В сентябре при ДТП с участием автобуса и экскаватора в Белгородской области пострадали четыре человека.