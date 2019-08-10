В Курганской области перевернулся рейсовый автобус
«На данный момент поступили 11 человек, среди которых один ребёнок, который находится в состоянии средней степени тяжести», — заявили в больнице.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по региону, ДТП произошло в Куртамышском районе на 79-м км трассы Курган — Куртамыш.
«Из 47 пассажиров автобуса, в числе которых были трое детей, по предварительным данным, пострадали 7 человек, в том числе один ребёнок», — заявили в МЧС.
Ранее в Тамбовской области при столкновении микроавтобусов погибли пять человек.
В июне портал «Юга.ру» передавал, что в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса были госпитализированы шесть человек.