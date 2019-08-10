В Курганской области перевернулся рейсовый автобус 

В Курганской области в результате опрокидывания рейсового автобуса, по последним данным, пострадали 11 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя центральной районной больницы.

«На данный момент поступили 11 человек, среди которых один ребёнок, который находится в состоянии средней степени тяжести», — заявили в больнице.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по региону, ДТП произошло в Куртамышском районе на 79-м км трассы Курган — Куртамыш.

«Из 47 пассажиров автобуса, в числе которых были трое детей, по предварительным данным, пострадали 7 человек, в том числе один ребёнок», — заявили в МЧС.

Ранее в Тамбовской области при столкновении микроавтобусов погибли пять человек.

В июне портал «Юга.ру» передавал, что в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса были госпитализированы шесть человек.