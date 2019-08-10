В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
«Предварительно, микроавтобус Citroen выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате пять человек погибли, восемь получили травмы», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.
Пострадавшие доставлены в больницу Архиепископа Луки.
Авария произошла у посёлка Шульгино около 05:45.
По данным МВД, автобусы не были рейсовыми.
Ранее шесть человек погибли и восемь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
В июне портал «Юга.ру» передавал, что на Ставрополье после столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей были госпитализированы шесть человек.