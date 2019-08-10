В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек

Короткая ссылка
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Предварительно, микроавтобус Citroen выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате пять человек погибли, восемь получили травмы», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.

Пострадавшие доставлены в больницу Архиепископа Луки.

Авария произошла у посёлка Шульгино около 05:45. 

По данным МВД, автобусы не были рейсовыми.

Ранее шесть человек погибли и восемь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области. 

В июне портал «Юга.ру» передавал, что на Ставрополье после столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей были госпитализированы шесть человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить