Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
Уточняется, что авария произошла около 05:00 мск в Сасовском районе.
«Произошло ДТП с участием микроавтобуса Мерседес Вита и внедорожника Toyota Land Cruiser. По предварительной информации, погибло шесть человек, восемь человек пострадали», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Александр Поташов.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
В конце июля в Ростовской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика на трассе «Дон». В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали.
Портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее возбудили дело по факту гибели ребёнка в ДТП.