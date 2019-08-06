Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

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По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Уточняется, что авария произошла около 05:00 мск в Сасовском районе.

«Произошло ДТП с участием микроавтобуса Мерседес Вита и внедорожника Toyota Land Cruiser. По предварительной информации, погибло шесть человек, восемь человек пострадали», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Александр Поташов.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В конце июля в Ростовской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика на трассе «Дон». В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. 

Портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее возбудили дело по факту гибели ребёнка в ДТП.

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