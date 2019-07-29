В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали

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В Ростовской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика на трассе «Дон». В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали
  • РИА Новости

ДТП произошло около 09:00 на 959-м километре трассы. 

По данным ведомства, водитель микроавтобуса столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком. В микроавтобусе находились 13 человек.

«По предварительной информации, пострадали десять человек, из которых два человека погибли — водитель и женщина-пассажир», — цитирует ведомство ТАСС.

При этом в пресс-службе ГУ МВД по области уточнили, что ДТП произошло по причине несоблюдения скоростного режима водителем микроавтобуса.

В июне URA.RU передавало, что из-за аварии в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.

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