В Нефтеюганске при столкновении двух автобусов пострадали пять человек
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«По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автобусом «МАЗ», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «водитель и пассажир ПАЗа, водитель и два пассажира МАЗа доставлены в приемное отделение Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив».
Обстоятельства происшествия выясняются.
В июне URA.RU передавало, что из-за аварии в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.