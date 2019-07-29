В Нефтеюганске при столкновении двух автобусов пострадали пять человек

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В Нефтеюганске в результате столкновения двух маршрутных автобусов пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по ХМАО.
В Нефтеюганске при столкновении двух автобусов пострадали пять человек
  • © РИА Новости

«По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автобусом «МАЗ», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «водитель и пассажир ПАЗа, водитель и два пассажира МАЗа доставлены в приемное отделение Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив».

Обстоятельства происшествия выясняются.

В июне URA.RU передавало, что из-за аварии в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.

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