В Нефтеюганске при столкновении двух автобусов пострадали пять человек

В Нефтеюганске в результате столкновения двух маршрутных автобусов пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по ХМАО.

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«По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автобусом «МАЗ», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что «водитель и пассажир ПАЗа, водитель и два пассажира МАЗа доставлены в приемное отделение Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив». Обстоятельства происшествия выясняются. В июне URA.RU передавало, что из-за аварии в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.