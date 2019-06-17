На Ставрополье шесть человек пострадали в крупном ДТП

На Ставрополье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.

Об этом информирует портал «Юга.ру».

Сообщается, что ДТП произошло на 250-м км трассы «Кавказ». Столкнулись два автомобиля ВАЗ-2112, Honda, Kia, микроавтобус Mercedes, грузовик Hyundai.

Шестеро пострадавших доставлены в больницу. Всего в машинах в момент аварии находились 32 пассажира.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.