На Ставрополье шесть человек пострадали в крупном ДТП

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На Ставрополье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.
На Ставрополье шесть человек пострадали в крупном ДТП
  • © Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Об этом информирует портал «Юга.ру».

Сообщается, что ДТП произошло на 250-м км трассы «Кавказ». Столкнулись два автомобиля ВАЗ-2112, Honda, Kia, микроавтобус Mercedes, грузовик Hyundai. 

Шестеро пострадавших доставлены в больницу. Всего в машинах в момент аварии находились 32 пассажира.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

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