Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области

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В Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, сообщает URA.RU. Пострадали шесть человек.
Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области
  • РИА Новости

По данным пресс-службы областного управления МЧС, ДТП произошло на трассе Аромашево — Тюмень, на место аварии выехала бригада спасателей.

«В автобусе на момент ДТП находились 23 человека, из них четыре ребёнка. Погибших нет, за помощью обратились шесть человек, в том числе один ребёнок. Все из автобуса. Движение не перекрывалось», — рассказали в ведомстве.

Остальных пассажиров попутным транспортом отправили в Тюмень.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения подтвердили число пострадавших и отметили, что тяжёлых нет.

Как предварительно уточнили в пресс-службе областного управления ГИБДД, водитель грузовика во время выезда со второстепенной дороги не пропустил автобус, который двигался по федеральной трассе.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Смоленской области локомотив столкнулся с автофургоном.

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