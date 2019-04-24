Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области

В Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, сообщает URA.RU. Пострадали шесть человек.

По данным пресс-службы областного управления МЧС, ДТП произошло на трассе Аромашево — Тюмень, на место аварии выехала бригада спасателей.

«В автобусе на момент ДТП находились 23 человека, из них четыре ребёнка. Погибших нет, за помощью обратились шесть человек, в том числе один ребёнок. Все из автобуса. Движение не перекрывалось», — рассказали в ведомстве.

Остальных пассажиров попутным транспортом отправили в Тюмень.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения подтвердили число пострадавших и отметили, что тяжёлых нет.

Как предварительно уточнили в пресс-службе областного управления ГИБДД, водитель грузовика во время выезда со второстепенной дороги не пропустил автобус, который двигался по федеральной трассе.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Смоленской области локомотив столкнулся с автофургоном.