Четыре человека пострадали в результате ДТП под Белгородом

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Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и экскаватора в Белгородской области.
Четыре человека пострадали в результате ДТП под Белгородом
  • РИА Новости

Об этом сообщает Главное управление МВД по региону.

Отмечается, что водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением при выполнении обгона, столкнувшись с экскаватором JCB, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

«В момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 пассажиров. Четверо из них были доставлены для оказания им медицинской помощи в Валуйскую центральную районную больницу», — указано в тексте.

Также уточняется, что все пострадавшие — женщины.

23 сентября в Белгороде автобус ПАЗ наехал на пешеходов на пересечении улиц Архиерейской и Щорса.

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