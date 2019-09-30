Четыре человека пострадали в результате ДТП под Белгородом

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и экскаватора в Белгородской области.

Об этом сообщает Главное управление МВД по региону.

Отмечается, что водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением при выполнении обгона, столкнувшись с экскаватором JCB, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

«В момент ДТП в салоне автобуса находилось 11 пассажиров. Четверо из них были доставлены для оказания им медицинской помощи в Валуйскую центральную районную больницу», — указано в тексте.

Также уточняется, что все пострадавшие — женщины.

23 сентября в Белгороде автобус ПАЗ наехал на пешеходов на пересечении улиц Архиерейской и Щорса.