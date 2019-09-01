В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека

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В Красногвардейском районе Белгородской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё двое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.
В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате ДТП погибли оба водителя и два пассажира ВАЗ.

По последней информации, водитель Hyundai Solaris допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее издание Rostovgazeta.ru передавало о снижении числа ДТП в Ростовской области на 22,6% с начала 2019 года.

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