В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека

В Красногвардейском районе Белгородской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё двое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД России.

«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате ДТП погибли оба водителя и два пассажира ВАЗ.

По последней информации, водитель Hyundai Solaris допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее издание Rostovgazeta.ru передавало о снижении числа ДТП в Ростовской области на 22,6% с начала 2019 года.