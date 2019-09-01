В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
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- РИА Новости
«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В результате ДТП погибли оба водителя и два пассажира ВАЗ.
По последней информации, водитель Hyundai Solaris допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее издание Rostovgazeta.ru передавало о снижении числа ДТП в Ростовской области на 22,6% с начала 2019 года.