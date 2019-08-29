В результате ДТП на Ставрополье в больницу доставлены 17 человек
«Произошло попутное столкновение грузового автомобиля MAN Tonar и пассажирского маршрутного такси Mercedes Sprinter», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на 232-м километре ФАД «Кавказ».
Отмечается, что такси следовало по маршруту Адлер — Владикавказ.
Также сообщается, что, по предварительным данным, в маршрутном такси находились 23 человека, из них пять детей.
В настоящее время на месте работают все экстренные службы.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.