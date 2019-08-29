В результате ДТП на Ставрополье в больницу доставлены 17 человек

В результате ДТП с участием маршрутки и грузовика, произошедшем в Ставропольском крае, 17 человек доставлены в больницу для осмотра, из них трое госпитализированы, погибших нет.

«Произошло попутное столкновение грузового автомобиля MAN Tonar и пассажирского маршрутного такси Mercedes Sprinter», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на 232-м километре ФАД «Кавказ».

Отмечается, что такси следовало по маршруту Адлер — Владикавказ.

Также сообщается, что, по предварительным данным, в маршрутном такси находились 23 человека, из них пять детей.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Свердловской области погибли двое полицейских.