В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
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По данным ведомства, на 108-м километре трассы М-10 «Россия» водитель Mercedes Sprinter совершил наезд на грузовик, остановившийся для поворота налево.
«В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы», — заявили в ГИБДД.
Микроавтобус следовал из Санкт-Петербурга в Москву, в нём находились восемь пассажиров — пять граждан Монголии и трое белорусов.
На месте ДТП работают сотрудники полиции.
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