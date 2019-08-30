В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек

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В Московской области на трассе в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом пострадали шесть человек — граждане Монголии и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД России.
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
  • © РИА Новости

По данным ведомства, на 108-м километре трассы М-10 «Россия» водитель Mercedes Sprinter совершил наезд на грузовик, остановившийся для поворота налево.

«В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы», — заявили в ГИБДД.

Микроавтобус следовал из Санкт-Петербурга в Москву, в нём находились восемь пассажиров — пять граждан Монголии и трое белорусов.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Ранее «Реальное время» передавало, что в Башкирии в ДТП погибли двое детей.

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