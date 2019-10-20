В МЧС уточнили число пострадавших при ДТП в Петербурге с участием трамвая

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В МЧС уточнили, сколько человек пострадали в результате столкновения маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге.
В МЧС уточнили число пострадавших при ДТП в Петербурге с участием трамвая
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В 18:15 на пересечении (улицы. — RT) Десантников и Петергофского шоссе столкнулись трамвай и маршрутка К-235, которая после столкновения перевернулась на бок. В результате ДТП пострадали 16 человек», — указали в МЧС.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге маршрутка врезалась в трамвай.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.

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