В МЧС уточнили число пострадавших при ДТП в Петербурге с участием трамвая

В МЧС уточнили, сколько человек пострадали в результате столкновения маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В 18:15 на пересечении (улицы. — RT) Десантников и Петергофского шоссе столкнулись трамвай и маршрутка К-235, которая после столкновения перевернулась на бок. В результате ДТП пострадали 16 человек», — указали в МЧС.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге маршрутка врезалась в трамвай.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.