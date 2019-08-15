При столкновении трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек

В результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Пермгорэлектротранса.

Авария произошла на перекрёстке улиц Свиязева и Мира.

«По предварительной информации, водитель автобуса не предоставил преимущество в движении трамваю», — заявили в пресс-службе.

В пермской службе спасения уточнили, что две пострадавшие женщины и ребёнок попали в больницу. Ещё один пассажир трамвая и кондуктор от госпитализации отказались. Водитель автобуса, где пассажиров не было, не пострадал.

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