При столкновении трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек
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- РИА Новости
Авария произошла на перекрёстке улиц Свиязева и Мира.
«По предварительной информации, водитель автобуса не предоставил преимущество в движении трамваю», — заявили в пресс-службе.
В пермской службе спасения уточнили, что две пострадавшие женщины и ребёнок попали в больницу. Ещё один пассажир трамвая и кондуктор от госпитализации отказались. Водитель автобуса, где пассажиров не было, не пострадал.
Ранее Mkset.ru сообщало, что в ДТП в Башкирии погибли три человека.