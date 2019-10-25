Девять пострадавших при ЧП под Красноярском остаются в больнице

Пресс-служба регионального Министерства здравоохранения сообщила, что в медучреждениях остаются девять пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае.

«В Красноярске в краевой клинической больнице по состоянию на утро 25 октября на лечении находится девять человек из числа пострадавших в Курагинском районе. Состояние всех находящихся в стационаре средней степени тяжести либо удовлетворительное, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о госпитализации 18 человек.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, в результате ЧП погибли 17 человек.

Подробнее об инциденте — в материале RT.