Девять пострадавших при ЧП под Красноярском остаются в больнице
«В Красноярске в краевой клинической больнице по состоянию на утро 25 октября на лечении находится девять человек из числа пострадавших в Курагинском районе. Состояние всех находящихся в стационаре средней степени тяжести либо удовлетворительное, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о госпитализации 18 человек.
19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
По последним данным, в результате ЧП погибли 17 человек.
Подробнее об инциденте — в материале RT.