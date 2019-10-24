В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб

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В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб
  • © Russian Emergencies Ministry in Krasnoyarsk Region/Handout via REUTERS

«В течение минувших суток проведено опознание ещё двух тел погибших, всего опознано 17 человек», — цитирует представителя штаба РИА Новости.

Тела всех погибших выданы родственникам для захоронения.

Ранее сообщалось, что опознаны 15 погибших при ЧП на дамбе.

По последним данным, госпитализированы 18 человек.

ЧП произошло 19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края.

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