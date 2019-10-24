Опознаны 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
- © Russian Emergencies Ministry in Krasnoyarsk Region/Handout via REUTERS
«Мы подтверждаем, что родственники опознали тела 15 погибших. К опознанию готовят ещё двух, их родственники уже прибыли в Красноярск», — цитирует Интерфакс Пастухову.
Ранее сообщалось, что водолазы проводят обследование мест, которые затопило после прорыва дамб, они обнаружили три легковых автомобиля.
ЧП произошло 19 октября. По последним данным, погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести.