Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
- РИА Новости
«Обнаружено девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы.
В СК отметили, что будут ходатайствовать перед судом о наложении ареста на золото для возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.
Ранее на месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф.
Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба.
По последним данным, 15 человек погибли и 29 признаны потерпевшими.