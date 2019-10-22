Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе

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Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
  • РИА Новости

«Обнаружено девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы.

В СК отметили, что будут ходатайствовать перед судом о наложении ареста на золото для возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших. 

Ранее на месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф.

Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба.

По последним данным, 15 человек погибли и 29 признаны потерпевшими.

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