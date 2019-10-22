На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф

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Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае. Об этом сообщили в краевом главке МВД России.
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф
  • © РИА Новости

«Во время поисков на месте прорыва дамб сотрудники полиции нашли металлический сейф. Что там, мы пока не знаем, его ещё не вскрывали», — цитирует главу пресс-службы ведомства Владимира Юрченко Интерфакс.

По его словам, сейф обнаружили после осушения одной из заводей.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС, которые пытаются установить содержимое сейфа.

СМИ сообщали, что после прорыва дамб под Красноярском пропало золото, которое находилось в вагончике охраны до того, как его смыло во время ЧС.

По последним данным, в результате прорыва дамб погибли 15 человек и пятеро пропали без вести, ещё 17 пострадавших находятся в больницах Красноярского края.

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