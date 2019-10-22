В больницах Красноярского края после ЧП на дамбах остаются 17 человек

В больницах Красноярского края остаются 17 человек после прорыва дамб в Курагинском районе, где, по последним данным, погибли 15 человек и пятеро числятся пропавшими без вести.

«В настоящий момент находятся в Курагинской районной больнице с лёгкой и средней степенью тяжести — девять человек. В Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находятся восемь человек», — сообщили в региональном Минздраве.

Там отметили, что утром 22 октября в Минусинскую МРБ из Курагино госпитализированы еще двоё пациентов.

Ранее спасатели возобновили поиски в районе прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края.