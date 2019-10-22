Спасатели возобновили поиски в районе прорыва дамб в Красноярском крае

Спасатели возобновили поиски в районе прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края, однако на этот раз решение об использовании авиации не принимается, сообщили в МЧС.

«Работы возобновлены», — цитирует ведомство ТАСС.

В настоящее время пять человек числятся пропавшими без вести.

Ранее начальник участка золотодобывающей артели ООО «Сисим» Андрей Еганов, обвиняемый по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае, признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ.

ЧП произошло 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба. По последним данным, 15 человек погибли, 29 признаны потерпевшими.