Обвиняемый по делу о прорыве дамб под Красноярском признал вину

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Начальник участка золотодобывающей артели ООО «Сисим» Андрей Еганов, обвиняемый по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае, признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ.
Обвиняемый по делу о прорыве дамб под Красноярском признал вину
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«Подзащитный полностью признаёт свою вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, принимал участие в спасательных работах», — цитирует Интерфакс представителя защиты.

Как сообщается, подозреваемый также подтвердил свою позицию журналистам и сказал, что раскаивается.

Железнодорожный районный суд Красноярска избирает меру пресечения гендиректору ООО, а также начальнику и мастеру горного участка.

Ранее сообщалось, что за семьями погибших при ЧП закрепят соцработников.

19 октября в Курагинском районе на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоёмов на золотодобывающей артели.

По последним данным, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. 

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