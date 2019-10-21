Обвиняемый по делу о прорыве дамб под Красноярском признал вину
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«Подзащитный полностью признаёт свою вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, принимал участие в спасательных работах», — цитирует Интерфакс представителя защиты.
Как сообщается, подозреваемый также подтвердил свою позицию журналистам и сказал, что раскаивается.
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