За семьями погибших при ЧП под Красноярском закрепят соцработников
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«Дополнительно на каждую семью составляется социальный паспорт, ни одна семья не останется без внимания, за каждой семьёй будет закреплён социальный работник», — заявила Пастухова.
Ранее сообщалось, что в результате прорыва нескольких дамб в Красноярском крае погибли 15 человек. Ещё пять человек пропали без вести.
По данным холдинга «Сибзолото», пострадали 44 человека.
В оперативном штабе заявили о расширении зоны поиска пропавших до 25 км.