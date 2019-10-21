За семьями погибших при ЧП под Красноярском закрепят соцработников

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Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова заявила, что за семьями погибших при прорыве дамб будут закреплены социальные работники. Об этом информирует ТАСС.
За семьями погибших при ЧП под Красноярском закрепят соцработников
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«Дополнительно на каждую семью составляется социальный паспорт, ни одна семья не останется без внимания, за каждой семьёй будет закреплён социальный работник», — заявила Пастухова.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва нескольких дамб в Красноярском крае погибли 15 человек. Ещё пять человек пропали без вести.

По данным холдинга «Сибзолото», пострадали 44 человека.

В оперативном штабе заявили о расширении зоны поиска пропавших до 25 км. 

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