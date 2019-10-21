В Красноярском крае расширили район поисков после прорыва дамб
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
«Район поиска пропавших без вести увеличен до 25 км по руслу реки от места чрезвычайной ситуации», — заявили в штабе.
Ранее в холдинге «Сибзолото» заявили, что в результате прорыва дамб в Красноярском крае 44 человека получили травмы, пять из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, ещё пятеро считаются пропавшими без вести.
В МЧС заявили, что будут использовать вертолёт в зоне прорыва дамб.