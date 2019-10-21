В Красноярском крае расширили район поисков после прорыва дамб

В Красноярском крае расширили до 25 км район проведения поисковой операции после прорыва нескольких дамб. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

«Район поиска пропавших без вести увеличен до 25 км по руслу реки от места чрезвычайной ситуации», — заявили в штабе.

Ранее в холдинге «Сибзолото» заявили, что в результате прорыва дамб в Красноярском крае 44 человека получили травмы, пять из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, ещё пятеро считаются пропавшими без вести.

В МЧС заявили, что будут использовать вертолёт в зоне прорыва дамб.