В «Сибзолоте» заявили о 44 пострадавших при ЧП под Красноярском

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В Красноярском крае в результате прорыва нескольких дамб пострадали 44 человека, в том числе четверо были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
В «Сибзолоте» заявили о 44 пострадавших при ЧП под Красноярском
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба губернатора Красноярского края

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение холдинга «Сибзолото», в который входит золотодобывающая артель «Сисим» в Красноярском крае, где произошло ЧП.

«Получили травмы 44 человека, девять из них в больнице, четверо в тяжёлом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией», — заявили в компании.

Ранее в Минздраве Красноярского края сообщили, что после прорыва дамбы в Курагинском районе 27 человек обратились за медицинской помощью, 18 были госпитализированы.

По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, ещё пять пропали без вести.

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