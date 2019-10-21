В «Сибзолоте» заявили о 44 пострадавших при ЧП под Красноярском

В Красноярском крае в результате прорыва нескольких дамб пострадали 44 человека, в том числе четверо были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение холдинга «Сибзолото», в который входит золотодобывающая артель «Сисим» в Красноярском крае, где произошло ЧП.

«Получили травмы 44 человека, девять из них в больнице, четверо в тяжёлом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией», — заявили в компании.

Ранее в Минздраве Красноярского края сообщили, что после прорыва дамбы в Курагинском районе 27 человек обратились за медицинской помощью, 18 были госпитализированы.

По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, ещё пять пропали без вести.