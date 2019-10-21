Вертолёт используют в зоне прорыва дамб в Красноярском крае

В месте прорыва пяти дамб на юге Красноярского края будет использоваться вертолёт.

«Вертолёт Ми-8 вылетел. Он будет использоваться для исследования зоны разлива, где произошёл прорыв», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального главка МЧС.

В ведомстве отметили, что в операции будут принимать участие водолазы и кинологи МЧС.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамб технологического водоёма золотодобывающей артели. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. 18 человек госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.