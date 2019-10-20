Глава золотодобывающей компании задержан по делу о ЧП под Красноярском

По делу о прорыве дамбы в Красноярском крае задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В рамках расследования уголовного дела следователями СК России в Курагинском районе задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации. Для проведения допроса они доставлены в город Красноярск, где с ними сейчас работают следователи», — сообщили в СК.

В офисе компании проведены обыски и изъята документация.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки кинологи обследовали 2 тыс. кв. м в рамках поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы. На данный момент пропавшими без вести числятся шесть человек.