В МЧС рассказали о ходе спасательной операции под Красноярском

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ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщило, что за прошедшие сутки кинологи обследовали 2 тыс. кв. м. в рамках поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы. На данный момент пропавшими без вести числятся шесть человек.

«При проведении аварийно-спасательных работ за минувшие сутки спасателями, пожарными была обследована береговая линия и русло реки Сейба на удалении 9 км. Кинологическими расчетами МЧС России были обследованы места общей площадью 2 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС также сообщили, что минувшие сутки на телефоны «горячей линии» поступило более 350 звонков. Психологи оказывают помощь родственникам пострадавших и погибших.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. 

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. 

Спасатели смогли найти семерых из 13 человек, считавшихся пропавшими без вести. 

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