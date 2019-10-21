Под Красноярском из-за прорыва дамб госпитализировали 18 человек

В Красноярском крае в результате прорыва дамб госпитализировали 18 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

«В воскресенье были госпитализированы десять человек. Пять из них поздно вечером доставлены в Красноярск. Таким образом, общее количество госпитализированных составляет 18 человек», — сообщили в ведомстве.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России собирается проверить все дамбы в стране после этого ЧП.