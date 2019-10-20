Росприроднадзор намерен проверить все дамбы в России

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России собирается проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Росприроднадзор обратится в правительство России с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии», — сказал собеседник.

Уточняется, что Росприроднадзор также намерен начиная с 23 октября проверить все участки, где работает компания «Сисим», на чьём месторождении произошло ЧП.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.