Опубликовано видео допроса по делу о прорыве дамб под Красноярском
- © Вадим Кофман
- РИА Новости
19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
По последним данным, погибли 15 человек. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.
Сам начальник участка признал, что «понимал опасность постройки рабочего посёлка в зоне затопления».