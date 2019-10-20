Опубликовано видео допроса по делу о прорыве дамб под Красноярском

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Следственный комитет опубликовал видео допроса задержанных по делу о прорыве нескольких незаконно возведённых дамб в Красноярском крае, где в результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек.
Опубликовано видео допроса по делу о прорыве дамб под Красноярском
  • © Вадим Кофман
  • РИА Новости

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

По последним данным, погибли 15 человек. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.

Сам начальник участка признал, что «понимал опасность постройки рабочего посёлка в зоне затопления».

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