Опубликовано видео допроса по делу о прорыве дамб под Красноярском

Следственный комитет опубликовал видео допроса задержанных по делу о прорыве нескольких незаконно возведённых дамб в Красноярском крае, где в результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек.

© Вадим Кофман

РИА Новости

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. По последним данным, погибли 15 человек. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. Сам начальник участка признал, что «понимал опасность постройки рабочего посёлка в зоне затопления».