В Хакасии прошли похороны троих погибших при прорыве дамбы
- © РИА Новости
«Страшная трагедия. Сейчас простились, прошли похороны двух наших в Туиме. Ещё одного хоронят в селе Целинное, и завтра ещё одного — из Шира», — заявил он.
Ранее сообщалось, что спасатели возобновили поиски в районе прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края.
В настоящее время пять человек числятся пропавшими без вести.
По последним данным, в результате прорыва дамбы 19 октября 15 человек погибли, 29 признаны потерпевшими.