В Хакасии прошли похороны троих погибших при прорыве дамбы

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В Хакасии во вторник, 22 октября, состоялись похороны троих погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае. Об этом РИА Новости рассказал глава Ширинского района Сергей Зайцев.
В Хакасии прошли похороны троих погибших при прорыве дамбы
  • © РИА Новости

«Страшная трагедия. Сейчас простились, прошли похороны двух наших в Туиме. Ещё одного хоронят в селе Целинное, и завтра ещё одного — из Шира», — заявил он.

Ранее сообщалось, что спасатели возобновили поиски в районе прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края.

В настоящее время пять человек числятся пропавшими без вести.

По последним данным, в результате прорыва дамбы 19 октября 15 человек погибли, 29 признаны потерпевшими.

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