Число госпитализированных после ЧП под Красноярском выросло до 18

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Число госпитализированных в результате прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 18 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Число госпитализированных после ЧП под Красноярском выросло до 18
  • © Пресс-служба губернатора Красноярского края / РИА Новости

«В краевую клиническую больницу из Красноярска был госпитализирован ещё один человек, он уехал из Курагинского района в краевой центр и через несколько дней обратился к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

В настоящее время девять человек находятся в Красноярской краевой больнице, семь — в районной больнице в Курагине, ещё двое переведены в Минусинскую межрайонную больницу.

Ранее сообщалось, что водолазы проводят обследование мест, которые затопило после прорыва дамб, они обнаружили три легковых автомобиля.

ЧП произошло 19 октября. По последним данным, погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести.

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