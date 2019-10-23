В районе прорыва дамбы в Красноярском крае работают водолазы
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное учреждение «Спасатель».
«Было выполнено четыре водолазных спуска, извлечены три затопленных легковых автомобиля», — указывается в заявлении.
Ранее следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 17 человек.
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