В районе прорыва дамбы в Красноярском крае работают водолазы

Водолазы проводят обследование мест, которые затопило после прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное учреждение «Спасатель».

«Было выполнено четыре водолазных спуска, извлечены три затопленных легковых автомобиля», — указывается в заявлении.

Ранее следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 17 человек.

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