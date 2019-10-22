Число погибших при прорыве дамб под Красноярском возросло до 17

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RT
В Красноярском крае число жертв в результате разрушения дамб увеличилось до 17. Об этом рассказала представитель СК России Светлана Петренко. ЧП произошло 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба. В рамках расследования арестованы директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.
Число погибших при прорыве дамб под Красноярском возросло до 17
  • РИА Новости

«В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела ещё двух погибших из числа без вести пропавших», — цитирует РИА Новости Петренко.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России собирается проверить все дамбы в стране после этого ЧП.

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