Число погибших при прорыве дамб под Красноярском возросло до 17

В Красноярском крае число жертв в результате разрушения дамб увеличилось до 17. Об этом рассказала представитель СК России Светлана Петренко. ЧП произошло 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба. В рамках расследования арестованы директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.

РИА Новости