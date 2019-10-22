Число погибших при прорыве дамб под Красноярском возросло до 17
- РИА Новости
«В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела ещё двух погибших из числа без вести пропавших», — цитирует РИА Новости Петренко.
Ранее сообщалось о 15 погибших.
19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России собирается проверить все дамбы в стране после этого ЧП.