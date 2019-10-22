Дело о прорыве дамб под Красноярском передано в центральный аппарат СК

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Дело, возбуждённое по факту прорыва дамб в Красноярском крае, передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Дело о прорыве дамб под Красноярском передано в центральный аппарат СК
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
  • РИА Новости

«Для наиболее объективного и всестороннего расследования по поручению председателя Следственного комитета России уголовное дело о технологической аварии в Красноярском крае, в результате которой погибли 15 человек, передано в Главное следственное управление СК России», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в больницах Красноярского края остаются 17 человек после прорыва дамб в Курагинском районе, где, по последним данным, погибли 15 человек и пятеро числятся пропавшими без вести.

ЧП произошло 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба.

Фигурантами по делу проходят генеральный директор ООО «Сисим», горный мастер и начальник участка этого же предприятия. Суд арестовал их на два месяца.

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