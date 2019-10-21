После прорыва дамбы под Красноярском потерпевшими признали 29 человек

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В региональном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что 29 человек признаны потерпевшими в рамках расследования уголовного дела о прорыве дамб в Красноярском крае.
После прорыва дамбы под Красноярском потерпевшими признали 29 человек
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«В настоящее время следователями в рамках расследования уголовного дела допрошены 185 свидетелей и очевидцев произошедшего, проведены обыски в офисах золотопромышленной артели, осуществлено семь осмотров места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолёта, потерпевшими признаны 29 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее начальник участка золотодобывающей артели ООО «Сисим» Андрей Еганов, обвиняемый по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае, признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ.

ЧП произошло 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба. По последним данным, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. 

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